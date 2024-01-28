Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как государственным служащим органов, проведших классификацию должностей, начислять компенсацию за дополнительную нагрузку и вакантную должность: разъяснение НАГС

Выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего может быть в размере 50% или 100% от должностного оклада временного отсутствующего госслужащего.

Верховный Суд высказался о применении презумпции правомерности решений налогоплательщика

Для ее применения необходимо и достаточно выявления двух или более альтернативных вариантов правомерного поведения, из которых избрав наиболее выгодный для себя, плательщик будет чувствовать себя защищенным от возможных негативных последствий как со стороны контролирующего органа, так и суда, - Верховный Суд.

Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

Проникновение в квартиру без определения следственного судьи, - позиция Верховного Суда

Следcтвенный судья при рассмотрении ходатайства о проведении обыска после того, как он уже был проведен в связи с безотлагательным случаем, должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилье или другое владение лица без определения следственного судьи.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

  1. Общество

28 января: что сегодня отмечают в Украине и мире

08:41, 28 января 2024
В Украине празднуют День утверждения Государственного Флага.
28 января: что сегодня отмечают в Украине и мире
Источник фото: Max Kukurudziak / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сегодня, 28 января, в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага.

В этот день в 1992 году Верховная Рада приняла Постановление «Об утверждении Государственным Флагом Украины Национального флага». Документ официально утвердил флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов с соотношением ширины до длины 2:3.

Государственный Флаг как символ нашей страны является воплощением национального единства, чести и достоинства, традиций создания государства, истории и настоящего.

Кроме того, в мире сегодня отмечают ряд событий, а именно:

  • Международный день без интернета.
  • День рождения дизельного двигателя.
  • Всемирный день безработных.
  • Международный день конструктора Lego.
  • Европейский день защиты данных.
  • День открытия Антарктиды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду