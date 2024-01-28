28 января: что сегодня отмечают в Украине и мире

В Украине празднуют День утверждения Государственного Флага.

Источник фото: Max Kukurudziak / Unsplash

Сегодня, 28 января, в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага.

В этот день в 1992 году Верховная Рада приняла Постановление «Об утверждении Государственным Флагом Украины Национального флага». Документ официально утвердил флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов с соотношением ширины до длины 2:3.

Государственный Флаг как символ нашей страны является воплощением национального единства, чести и достоинства, традиций создания государства, истории и настоящего.

Кроме того, в мире сегодня отмечают ряд событий, а именно:

Международный день без интернета.

День рождения дизельного двигателя.

Всемирный день безработных.

Международный день конструктора Lego.

Европейский день защиты данных.

День открытия Антарктиды.

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