28 января: что сегодня отмечают в Украине и мире

Сегодня, 28 января, в Украине празднуют День утверждения Государственного Флага.
В этот день в 1992 году Верховная Рада приняла Постановление «Об утверждении Государственным Флагом Украины Национального флага». Документ официально утвердил флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов с соотношением ширины до длины 2:3.
Государственный Флаг как символ нашей страны является воплощением национального единства, чести и достоинства, традиций создания государства, истории и настоящего.
Кроме того, в мире сегодня отмечают ряд событий, а именно:
- Международный день без интернета.
- День рождения дизельного двигателя.
- Всемирный день безработных.
- Международный день конструктора Lego.
- Европейский день защиты данных.
- День открытия Антарктиды.
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