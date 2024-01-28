Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Может ли наследник получить пенсию, которую отсудил, но не успел получить по судебному решению его умерший родственник-пенсионер – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал позицию относительно невозможности наследника инициировать в суде вопрос замены стороны исполнительного производства по решению в пенсионном споре.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Как государственным служащим органов, проведших классификацию должностей, начислять компенсацию за дополнительную нагрузку и вакантную должность: разъяснение НАГС

Выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего может быть в размере 50% или 100% от должностного оклада временного отсутствующего госслужащего.

  1. В Украине

На аукционе продадут черновик сценария «Звездных войн», принадлежавший актеру Гаррисону Форду

12:55, 28 января 2024
В нем есть персонажи и сцены, не вошедшие в окончательный вариант фильма.
На аукционе продадут черновик сценария «Звездных войн», принадлежавший актеру Гаррисону Форду
Источник фото: Disney / Lucasfilm
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лондоне на аукцион Excalibur Auctions выставят черновик сценария фильма «Звездные войны». Этот экземпляр принадлежал актеру Гаррисону Форду, оставившему его в арендованной лондонской квартире в 1976 году.

Об этом пишет «ВВС».

Аукцион пройдет в следующем месяце. Лот оценивают в £8 000-12 000.

Это четвертый черновик фильма «Звездные войны», который тогда назывался «Приключения Люка Старкиллера».

Сценарий неполный и не переплетенный. Его страницы разного цвета, что указывает на изменения. Кроме того, он содержит сцены и персонажей, вырезанные из окончательного редактирования.

Сценарий будет продан вместе с другими вещами 17 февраля.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду