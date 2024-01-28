На аукционе продадут черновик сценария «Звездных войн», принадлежавший актеру Гаррисону Форду

В нем есть персонажи и сцены, не вошедшие в окончательный вариант фильма.

Источник фото: Disney / Lucasfilm

В Лондоне на аукцион Excalibur Auctions выставят черновик сценария фильма «Звездные войны». Этот экземпляр принадлежал актеру Гаррисону Форду, оставившему его в арендованной лондонской квартире в 1976 году.

Об этом пишет «ВВС».

Аукцион пройдет в следующем месяце. Лот оценивают в £8 000-12 000.

Это четвертый черновик фильма «Звездные войны», который тогда назывался «Приключения Люка Старкиллера».

Сценарий неполный и не переплетенный. Его страницы разного цвета, что указывает на изменения. Кроме того, он содержит сцены и персонажей, вырезанные из окончательного редактирования.

Сценарий будет продан вместе с другими вещами 17 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.