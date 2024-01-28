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  1. В Украине

Ученые «Академика Вернадского» показали редкое явление со станции — снежные пончики

09:36, 28 января 2024
Такое явление является достаточно редким, в том числе и для Антарктики.
Ученые «Академика Вернадского» показали редкое явление со станции — снежные пончики
Источник фото: Национальный антарктический научный центр / Facebook
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Ученые станции «Академик Вернадский» показали довольно редкое явление — свитки из снега. Также их еще называют снежные рулоны, пончики или снежки ветра.

Это несколькослойные свертки снега, внутри которых обычно имеется пустота. Они могут быть как совсем небольшими – от нескольких сантиметров в диаметре, так и достаточно заметными – диаметром более метра, напоминая тюки сена на поле.

Ученые объясняют, что такое явление является достаточно редким, в том числе и для Антарктики, хотя встретить его можно не только там. Это связано с тем, что для образования снежных свитков требуется ряд погодных условий:

  • два разных слоя снега. Нижний – подмерзший или покрытый ледовой коркой, он будет как подкладка. Верхний – свежий, рыхлый и мокрый. Он должен укрывать нижний, но не прилипать к нему;
  • температура воздуха – близка к точке таяния льда (т.е. несколько выше 0°С);
  • сила ветра должна быть такой, чтобы перемещать комья снега, но не разрушать их.

Также для формирования рулонов в большинстве случаев нужен склон – тогда они легче сворачиваются.

Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто можно увидеть.

Поскольку внутри свертка снег – свежий и имеет небольшую плотность, то он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда он образуется сразу во время заворачивания снежного одеяла).

Источник фото: Национальный антарктический научный центр / Facebook

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