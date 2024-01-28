Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Может ли наследник получить пенсию, которую отсудил, но не успел получить по судебному решению его умерший родственник-пенсионер – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказал позицию относительно невозможности наследника инициировать в суде вопрос замены стороны исполнительного производства по решению в пенсионном споре.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Участник дела может обжаловать в апелляционном порядке определение суда об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению, - ВС

Верховный Суд ответил, может ли участник дела обжаловать в апелляционном порядке отдельно от решения суда определение суда первой инстанции об отказе восстановить пропущенный срок для предъявления исполнительного документа к исполнению.

Как государственным служащим органов, проведших классификацию должностей, начислять компенсацию за дополнительную нагрузку и вакантную должность: разъяснение НАГС

Выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей временно отсутствующего госслужащего может быть в размере 50% или 100% от должностного оклада временного отсутствующего госслужащего.

  1. В Украине

Кто должен вносить запись о прививках пациента в ЕСОЗ

13:20, 28 января 2024
Важно не только иметь все необходимые прививки, но и соответствующие записи о проведенной вакцинации.
Кто должен вносить запись о прививках пациента в ЕСОЗ
Источник фото: Hyttalo Souza / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нацслужбе здоровья ответили, кто должен вносить запись в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) о проведенной вакцинации, ведь важно не только иметь все необходимые прививки, но и соответствующие записи о проведенной вакцинации.

Так, данные о вакцинации в электронную карточку пациента вносят медицинские работники именно того медицинского учреждения, в котором эта вакцинация прошла.

«Независимо от того, это государственная амбулатория, частная клиника или врач-ФЛП. Независимо от того, имеет ли это заведение договор с Национальной службой здоровья. Ведь сегодня каждое учреждение, оказывающее медицинские услуги в стране, должно быть подключено к ЕСОЗ», - говорится в сообщении.

Вносить в ЕСОЗ необходимо все прививки: как те, которые по календарю, так и те, которые рекомендуемые.

Пациентам советуют после каждой вакцинации интересоваться, внесена ли информация о проведенной прививке в электронную систему здравоохранения. Ведь на основе этого врач составляет дальнейший план вакцинации. Также в дальнейшем эта информация может потребоваться при поступлении или изменении образовательного учреждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Бородій
    Василь Бородій
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ігор Садовий
    Ігор Садовий
    заступник голови Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віталій Мартинюк
    Віталій Мартинюк
    суддя Львівського окружного адміністративного суду