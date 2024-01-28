Кто должен вносить запись о прививках пациента в ЕСОЗ

Важно не только иметь все необходимые прививки, но и соответствующие записи о проведенной вакцинации.

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В Нацслужбе здоровья ответили, кто должен вносить запись в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) о проведенной вакцинации, ведь важно не только иметь все необходимые прививки, но и соответствующие записи о проведенной вакцинации.

Так, данные о вакцинации в электронную карточку пациента вносят медицинские работники именно того медицинского учреждения, в котором эта вакцинация прошла.

«Независимо от того, это государственная амбулатория, частная клиника или врач-ФЛП. Независимо от того, имеет ли это заведение договор с Национальной службой здоровья. Ведь сегодня каждое учреждение, оказывающее медицинские услуги в стране, должно быть подключено к ЕСОЗ», - говорится в сообщении.

Вносить в ЕСОЗ необходимо все прививки: как те, которые по календарю, так и те, которые рекомендуемые.

Пациентам советуют после каждой вакцинации интересоваться, внесена ли информация о проведенной прививке в электронную систему здравоохранения. Ведь на основе этого врач составляет дальнейший план вакцинации. Также в дальнейшем эта информация может потребоваться при поступлении или изменении образовательного учреждения.

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