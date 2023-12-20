Японський виробник шин Bridgestone продає свої активи в рф

Bridgestone була присутня на російському ринку з 1998 року.

Японський виробник шин Bridgestone Europe продає свої активи в росії. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Продавцем є диверсифікована холдингова компанія S8 Capital.

Компанія зазначає, що угода отримала всі необхідні нормативні дозволи та включає в себе продаж заводу з виробництва шин в Ульяновську та відділ продажів і маркетингу в москві.

У рамках угоди до покупця перейдуть близько 1000 співробітників.

Як відомо, Bridgestone була присутня на російському ринку з 1998 року. Компанія призупинила все виробництво діяльності в росії в березні минулого року.

Раніше ми писали, що Hyundai продає свій завод в росії за 78 доларів.

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