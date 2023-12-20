Японский производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф

Японский производитель шин Bridgestone Europe продает свои активы в россии. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Продавцом является диверсифицированная холдинговая компания S8 Capital.
Компания отмечает, что соглашение получило все необходимые нормативные разрешения и включает в себя продажу завода по производству шин в Ульяновске и отдел продаж и маркетинга в москве.
В рамках сделки к покупателю перейдут около 1000 сотрудников.
Как известно, Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года. Компания приостановила все производство деятельности в рф в марте прошлого года.
Ранее мы писали, что Hyundai продает свой завод в россии за 78 долларов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.