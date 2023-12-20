Японский производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф

Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года.

Японский производитель шин Bridgestone Europe продает свои активы в россии. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Продавцом является диверсифицированная холдинговая компания S8 Capital.

Компания отмечает, что соглашение получило все необходимые нормативные разрешения и включает в себя продажу завода по производству шин в Ульяновске и отдел продаж и маркетинга в москве.

В рамках сделки к покупателю перейдут около 1000 сотрудников.

Как известно, Bridgestone присутствовала на российском рынке с 1998 года. Компания приостановила все производство деятельности в рф в марте прошлого года.

Ранее мы писали, что Hyundai продает свой завод в россии за 78 долларов.

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