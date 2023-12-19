Hyundai продає свій завод в росії за 78 доларів

Компанія втратить 220 млн доларів від продажу заводу, але не залишиться на території країни-агресора.

Один з найбільших виробників автомобілів Hyundai Motor затвердив план продажу активів у рф за символічну суму 7000 рублів (78 доларів). Про це йдеться у заяві компанії.

Hyundai Motor повідомила, що втратить 220 млн доларів від продажу заводу в Санкт-Петербурзі, роботу якого було припинено з березня 2022 року.

Компанія заявила, що прагне передати свої активи на заводі в Санкт-Петербурзі російській компанії «Арт-Фінанс» та включити до операції можливість зворотного викупу.

В даний час Hyundai погоджує з компанією «Арт-Фінанс» деталі угоди заявили у Hyundai Motor.

«Щоб підтримати власників автомобілів Hyundai у росії, Hyundai продовжить надавати післяпродажне обслуговування та інші види обслуговування клієнтів», - йдеться у повідомленні.

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