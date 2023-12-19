Hyundai продает свой завод в россии за 78 долларов

Один из крупнейших производителей автомобилей Hyundai Motor утвердил план продажи активов в рф за символическую сумму 7000 рублей (78 долларов). Об этом говорится в заявлении компании.
Hyundai Motor сообщила, что потеряет 220 млн долларов от продажи завода в Санкт-Петербурге, работа которого была приостановлена с марта 2022 года.
Компания заявила, что стремится передать свои активы на заводе в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс» и включить в сделку возможность обратного выкупа.
В настоящее время Hyundai согласовывает с компанией «Арт-Финанс» детали сделки заявили в Hyundai Motor.
«Чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в россии, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов», - говорится в сообщении.
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