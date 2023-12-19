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Провокация взятки: Верховный Суд решил, убедительны ли доводы защиты, утверждавшей о провокации со стороны НАБУ с помощью их агента

Сторона защиты последовательно утверждала, что осужденный был спровоцирован вести разговоры о передаче взятки поведением экс-главы ГАЗО, действовавшей под контролем органа расследования

Перерегистрация авто будет в Дії, а в скором времени – и растаможка, – глава Минцифры Федоров

Михаил Федоров сообщил, что уже сейчас запускают услугу по перерегистрации авто в Дії, а до конца 2023 года внесут законопроект о растаможке автомобилей в Дії.

Народные избранники вернулись к законопроекту об Этическом кодексе парламентария и планируют создать в Раде Бюджетный офис

При участии первого вице-спикера Александра Корниенко состоялось обсуждение дальнейшей судьбы законопроекта об Этическом кодексе народного депутата.

Экс-CЕО медиахолдинга и руководитель ГП «ЦСС»: определены два финалиста конкурса на зампредседателя ГСА, ответственного за электронное правосудие и ЕСИТС

Один из кандидатов работал в «Метинвесте» и занимался поддержкой соответствующего медиахолдинга, а другой имеет 10 лет опыта работы по внедрению электронного правосудия.

Что показали декларации членов обновленного Высшего совета правосудия, – часть вторая

Члены семей некоторых членов ВСП получили помощь по программе єПідтримка, а также помощь как ВПО.

  1. Суд инфо

11 судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

11:26, 19 декабря 2023
ВККС провела собеседования и определяла результаты квалификационной оценки 15 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
11 судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС
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В понедельник, 18 декабря, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки 15 судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Томашевський Олександр Олександрович -  Казанківський районний суд Миколаївської області - 677,875 балів - відповідає займаній посаді

Курбанова Альфія Рауфівна - Шосткинський міськрайонний суд Сумської області - 808,5 - відповідає займаній посаді

Сердюк Богдан Сергійович - Кодимський районний суд Одеської області - 681,125 - відповідає займаній посаді

Ступак Сергій Володимирович - Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 672,125 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Авраменко Олександр Володимирович - Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області - 814,5 -відповідає займаній посаді

Варгаракі Сергій Михайлович - Арцизький районний суд Одеської області - 723,125 - відповідає займаній посаді

Ляшко Олег Борисович - Дніпропетровський окружний адміністративний суд - відкладено розгляд питання

Самченко Тамара Євгеніївна - Заводський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області – 672 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Любчик Олександр В’ячеславович - Артемівський міськрайонний суд Донецької області - 670,75 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Шевченко Олена Володимирівна - Лисичанський міський суд Луганської області - 670,75 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Уханьова Ірина Степанівна - Вовчанський районний суд Харківської області - зупинено кваліфікаційне оцінювання до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження

Довженко Ольга Віталіївна - Дзержинський міський суд Донецької області - 688,375 - відповідає займаній посаді

Нестеренко Олексій Михайлович - Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - перерва

Борденюк Володимир Васильович - Святошинський районний суд міста Києва - перерва

Черевата Вероніка Іванівна - Арцизький районний суд Одеської області - 847,75 - відповідає займаній посаді

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