Отпускали наркосодержащие препараты без рецептов: в Киеве разоблачили фармацевтов известной сети аптек

В трех аптеках одной из сетей работники осуществляли сбыт лекарств, содержащих наркотическое средство – кодеин, без рецептов и с превышением предельно допустимых норм.

В Киеве разоблачили 4 фармацевтов известной сети аптек, которые реализовывали наркосодержащие препараты без рецептуры. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в трех аптеках одной из сетей работники в нарушение установленных правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ осуществляли сбыт комбинированных наркотических (психотропных) лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотическое средство – кодеин, без рецептов и с превышением предельно допустимых норм.

Так, правоохранители задокументировали пять фактов сбыта наркосодержащего средства без рецептов.

«При обыске в аптеках обнаружено и изъято 6 680 таблеток нескольких наркосодержащих препаратов, мобильные телефоны, ноутбук, компьютер, расчетный терминал, документацию по хозяйственной деятельности аптек, чеки о продаже комбинированных наркотических (психотропных) лекарственных средств и денежные средства», — отметили в прокуратуре.

Изъятые вещества и предметы направлены на проведение экспертиз.

В настоящее время четырем злоумышленникам сообщено о подозрении.

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