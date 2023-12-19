Відпускали нарковмісні препарати без рецептів: у Києві викрили фармацевтів відомої мережі аптек

У трьох аптеках однієї з мереж працівники здійснювали збут ліків, які містять наркотичний засіб – кодеїн, без рецептів та з перевищенням гранично допустимих норм.

У Києві викрили 4 фармацевтів відомої мережі аптек, які реалізовували нарковмісні препарати без рецептури. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у трьох аптеках однієї з мереж працівники в порушення встановлених правил відпуску наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснювали збут комбінованих наркотичних (психотропних) лікарських засобів, які містять у своєму складі наркотичний засіб – кодеїн, без рецептів та з перевищенням гранично допустимих норм.

Так, правоохоронці задокументували 5 фактів збуту нарковмісного засобу без рецептів.

«Під час обшуку у аптеках виявлено та вилучено 6 680 пігулок декількох нарковмісних препаратів, мобільні телефони, ноутбук, комп’ютер, розрахунковий термінал, документацію щодо господарської діяльності аптек, чеки про продаж комбінованих наркотичних (психотропних) лікарських засобів та грошові кошти», — зазначили у прокуратурі.

Вилучені речовини та предмети направлені для проведення експертиз.

На даний час чотирьом зловмисникам повідомлено про підозру.

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