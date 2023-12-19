11 суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

ВККС провела співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання 15 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

У понеділок, 18 грудня, на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 15 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Томашевський Олександр Олександрович - Казанківський районний суд Миколаївської області - 677,875 балів - відповідає займаній посаді

Курбанова Альфія Рауфівна - Шосткинський міськрайонний суд Сумської області - 808,5 - відповідає займаній посаді

Сердюк Богдан Сергійович - Кодимський районний суд Одеської області - 681,125 - відповідає займаній посаді

Ступак Сергій Володимирович - Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 672,125 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Авраменко Олександр Володимирович - Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області - 814,5 -відповідає займаній посаді

Варгаракі Сергій Михайлович - Арцизький районний суд Одеської області - 723,125 - відповідає займаній посаді

Ляшко Олег Борисович - Дніпропетровський окружний адміністративний суд - відкладено розгляд питання

Самченко Тамара Євгеніївна - Заводський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області – 672 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Любчик Олександр В’ячеславович - Артемівський міськрайонний суд Донецької області - 670,75 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Шевченко Олена Володимирівна - Лисичанський міський суд Луганської області - 670,75 - відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 124 Регламенту Комісії. Питання щодо підтримки цього рішення винести на розгляд Комісії у пленарному складі

Уханьова Ірина Степанівна - Вовчанський районний суд Харківської області - зупинено кваліфікаційне оцінювання до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження

Довженко Ольга Віталіївна - Дзержинський міський суд Донецької області - 688,375 - відповідає займаній посаді

Нестеренко Олексій Михайлович - Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - перерва

Борденюк Володимир Васильович - Святошинський районний суд міста Києва - перерва

Черевата Вероніка Іванівна - Арцизький районний суд Одеської області - 847,75 - відповідає займаній посаді.

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