Гражданам объяснили, почему невозможно совершить онлайн обмен некоторых удостоверений водителя

Данные об удостоверениях водителей, которые выданные до 2013 года, находятся в старом реестре.

Источник фото: hsc.gov.ua

Украинцы заказали за границу доставку почти 1 800 удостоверений водителя за 2 месяца с начала запуска услуги. Онлайн обмен удостоверения водителя в электронном кабинете водителя доступен в Польшу, Чехию, Германию и Италию.

Как пояснил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык, международной доставкой удостоверения водителя могут воспользоваться те граждане, которые потеряли или повредили удостоверения, у которых истек срок его действия, или же они изменили персональные данные.

Однако, в Главном сервисном центре МВД отметили, что данные об удостоверениях водителей, которые выданные до 2013 года, находятся в старом реестре. Поэтому не отображаются в электронном кабинете водителя и Дії. В таком случае осуществить онлайн обмен удостоверения невозможно.

В таком случае гражданам, которые находятся за границей, советуют обратиться в ГП «Документ». Они открыты в 7 странах: Польше, Словакии, Германии, Чехии, Италии, Испании и Турции.

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