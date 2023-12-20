Громадянам пояснили, чому неможливо здійснити онлайн обмін деяких посвідчень водія

Дані про посвідчення водіїв, які видані до 2013 року, знаходяться в старому реєстрі.

Джерело фото: hsc.gov.ua

Українці замовили за кордон доставку майже 1 800 посвідчень водія за 2 місяці з початку запуску послуги. Онлайн обмін посвідчення водія в електронному кабінеті водія доступний у Польщу, Чехію, Німеччину та Італію.

Як пояснив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, міжнародною доставкою посвідчення водія можуть скористатись ті громадяни, які загубили чи пошкодили посвідчення, у яких закінчився термін його дії, або ж вони змінили персональні дані.

Однак, у Головному сервісному центрі МВС зазначили, що дані про посвідчення водіїв, які видані до 2013 року, знаходяться в старому реєстрі. Тому не відображаються в електронному кабінеті водія та Дії. У такому разі здійснити онлайн обмін посвідчення неможливо.

У такому випадку громадянам, які перебувають за кордоном, радять звернутись до ДП «Документ». Вони відкриті у 7 країнах: Польщі, Словаччині, Німеччині, Чехії, Італії, Іспанії та Туреччині.

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