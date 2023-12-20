У Києві сталася ДТП з перекиданням біля ТРЦ Універмаг Україна, відео

На Галицькій площі у результаті ДТП перекинувся автомобіль.

У середу, 20 грудня, у Києві сталася аварія біля ТРЦ Універмаг Україна.

Як повідомили у столичній поліції, у зв'язку з ДТП на Галицькій площі, рух транспорту ускладнений від бульвару Тараса Шевченка у напрямку проспекту Берестейського.

Місцеві жителі оприлюднили відео з місця інциденту. Як видно на відео, від удару один з автомобілів перекинувся.

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