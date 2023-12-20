У маршрутках із Києва до Боярки й Вишневого запрацювала оплата карткою

У деяких маршрутках із Києва можна оплатити проїзд безготівково.

У маршрутках, що курсують із Києва до Вишневого та Боярки, запрацювала оплата карткою.

Розрахунок у маршрутках здійснюють через нове мобільне платіжне рішення на базі додатку «Термінал» для перевізників.

Як повідомили у пресслужбі «ПриватБанку», безготівковий проїзд запрацював у маршрутках № 368 м. «Контрактова площа» — Боярка, № 820 м. «Контрактова площа» — Вишневе та № 805 м. «Вокзальна» — Вишневе.

Раніше ми писали, що у Києві петиція на сайті столичної міської ради із закликом встановити у маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідні для розгляду 6 000 голосів.

Також стало відомо, що на Львівщині запрацювала безготівкова оплата за проїзд у приміських та міжміських автобусах.

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