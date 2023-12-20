В маршрутках из Киева в Боярку и Вишневое заработала оплата картой

В некоторых маршрутках из Киева можно оплатить проезд безналично.

В маршрутках, курсирующих из Киева в Вишневое и Боярку, заработала оплата картой.

Расчет в маршрутках осуществляется через новое мобильное платежное решение на базе приложения «Терминал» для перевозчиков.

Как сообщили в пресс-службе «ПриватБанка», безналичный проезд заработал в маршрутках № 368 м. «Контрактовая площадь» — Боярка, № 820 м. «Контрактовая площадь» — Вишневое и № 805 м. «Вокзальная» — Вишневое.

Ранее мы писали, что в Киеве петиция на сайте столичного городского совета с призывом установить в маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимые для рассмотрения 6000 голосов.

Также стало известно, что на Львовщине заработала безналичная оплата за проезд в пригородных и междугородных автобусах.

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