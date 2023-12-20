В Украину могла попасть опасная силиконовая посуда из Китая

Посуда содержит много летучих компонентов и имеет неприятный запах.

На полки одесских магазинов могла попасть опасная силиконовая посуда из Китая. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Отмечается, что в систему быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов от 14 декабря 2023 года №2023.8646 поступило информационное сообщение, в котором говорилось об обнаружении высокого содержания летучих компонентов и сильного неприятного запаха в силиконовых чашках с ручками.

Производитель чашек – Китай, но завезены они к нам из другой страны.

Посуду получили во Львове (получатель: ООО ВЕСТ СЕЙЛ ГРУПП, улица Кольберга 3-А, г. Львов, 79013), а сама посуда была экспортирована из Республики Словении (Apollo doo, Ptuj).

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