В Україну міг потрапити небезпечний силікований посуд з Китаю

Посуд містить багато летких компонентів та має неприємний запах.

Фото: Держпродспоживслужба в Одеській області

На полиці одеських магазинів міг потрапити небезпечний силіконовий посуд з Китаю. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Зазначається, що до системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів від 14 грудня 2023 року №2023.8646 надійшло інформаційне повідомлення, в якому йшлося про виявлення високого вмісту летких компонентів та сильного неприємного запаху в силіконових чашках з ручками.

Виробник чашок - Китай, але завезені вони до нас з іншої країни.

Посуд отримали у Львові (одержувач: ТОВ ВЕСТ СЕЙЛ ГРУП, вулиця Кольберга 3-А, м. Львів, 79013), а сам посуд був експортований з Республіки Словенії ( Apollo doo, Ptuj).

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