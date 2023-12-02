В киевских маршрутках могут появиться валидаторы

Петиция с призывом установить в киевских маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала нужное количество голосов

В Киеве петиция на сайте столичного городского совета с призывом установить в маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимые для рассмотрения 6000 голосов.

Автор обращения отметила, что валидаторы позволят киевлянам оплачивать проезд бесконтактно. Кроме того, льготные категории смогут воспользоваться своим правом бесплатного проезда, не сообщая об этом на весь транспорт.

Пока петиция имеет статус «На рассмотрении».

Ранее сообщалось, как засвидетельствовать контролеру, что проезд оплачен в транспорте Киева.

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