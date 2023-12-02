У київських маршрутках можуть з'явитися валідатори

Петиція із закликом встановити в київських маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала потрібну кількість голосів.

У Києві петиція на сайті столичної міської ради із закликом встановити у маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідні для розгляду 6 000 голосів.

Авторка звернення зазначила, що валідатори дозволять киянам оплачувати проїзд безконтактно. Крім того, пільгові категорії матимуть змогу скористатися своїм правом безплатного проїзду, не повідомляючи про це на весь транспорт.

Наразі петиція має статус «На розгляді».

Раніше ми писали, як засвідчити контролеру, що проїзд оплачений в транспорті Києва.

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