Проїхав на жовтий сигнал світлофора – отримав штраф: у Києві покарали водія, відео

Керманич автомобіля Renault проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора, що забороняє рух.

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності порушників ПДР.

Як повідомила пресслужба столичної патрульної поліції, на проспекті Академіка Палладіна керманич транспортного засобуRenault проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофора, що забороняє рух. А на проспекті Правди водій Suzuki здійснив проїзд на заборонний червоний сигнал світлофора.

«В обох випадках патрульні зупинили автівки та винесли на порушників постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП», - сказано у повідомленні.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 сигнали світлофора мають такі значення:

- зелений дозволяє рух;

- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.