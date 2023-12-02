У Мелітополі партизани знищили декілька російських окупантів і техніку, ― ГУР

Також було знищено ворожий паливозаправник.

Фото: informator.ua

У тимчасово окупованому Мелітополі партизани знищили декілька окупантів та ворожу техніку. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Атаку реалізували 1 грудня на в’їзді до Мелітополя. Сили українського спротиву знищили кілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику - військова техніка виведена з ладу.

"Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур". Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння - вбиває", ― розповіли у розвідці.

У ГУР зазначають, що окупаційна "адміністрація" у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.

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