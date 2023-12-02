В Мелитополе партизаны уничтожили несколько российских окупантов и технику, ― ГУР

Также был уничтожен вражеский топливозаправщик.

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны уничтожили несколько окупантов и вражескую технику. Об этом сообщает Главное управление разведки.

Атаку реализовали 1 декабря на въезде в Мелитополь. Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских окупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику - военная техника выведена из строя.

"Акция мести врагам прошла на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур". Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение - убивает", ― рассказали в разведке.

В ГУР отмечают, что оккупационная "администрация" в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.

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