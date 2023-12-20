В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием возле ТРЦ Универмаг Украина, видео

На Галицкой площади в результате ДТП перевернулся автомобиль.

В среду, 20 декабря, в Киеве произошла авария у ТРЦ Универмаг Украина.

Как сообщили в столичной полиции, в связи с ДТП на Галицкой площади движение транспорта затруднено от бульвара Тараса Шевченко в направлении проспекта Берестейского.

Местные жители обнародовали видео с места инцидента. Как видно на видео, от удара один из автомобилей опрокинулся.

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