Українці тепер можуть замовити посвідчення водія із доставкою ще до восьми країн

Тепер замовити доставку посвідчення водія українці можуть в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
До цього послуга була доступною лише в чотирьох європейських країнах, а саме в Польщі, Чехії, Німеччині, Італії.
Замовлення посвідчення водія за кордон доступне в Кабінеті водія. Цією опцією можуть скористатись ті кермувальники, які:
- хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки,
- загубили чи пошкодили посвідчення,
- змінили персональні дані.
Для замовлення міжнародної доставки, необхідно увійти в Кабінет водія. Після авторизації виконати такі дії:
- вказати причину обміну посвідчення;
- обрати міжнародну доставку;
- ввести адресу отримання замовлення;
- сплатити за послугу.
Заявку обробляє сервісний центр МВС. Після виготовлення посвідчення водія, готовий документ ДП «ІНФОТЕХ» передає Укрпошті. А поштовий оператор відправляє за кордон на вказану адресу. Термін міжнародної доставки – близько 15 днів.
Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.
Раніше громадянам пояснили, чому неможливо здійснити онлайн обмін деяких посвідчень водія.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.