Українці тепер можуть замовити посвідчення водія із доставкою ще до восьми країн

Водії можуть обмінювати посвідчення з доставкою у 12 країн світу.

Джерело фото: hsc.gov.ua

Тепер замовити доставку посвідчення водія українці можуть в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

До цього послуга була доступною лише в чотирьох європейських країнах, а саме в Польщі, Чехії, Німеччині, Італії.

Замовлення посвідчення водія за кордон доступне в Кабінеті водія. Цією опцією можуть скористатись ті кермувальники, які:

хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки,

загубили чи пошкодили посвідчення,

змінили персональні дані.

Для замовлення міжнародної доставки, необхідно увійти в Кабінет водія. Після авторизації виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Заявку обробляє сервісний центр МВС. Після виготовлення посвідчення водія, готовий документ ДП «ІНФОТЕХ» передає Укрпошті. А поштовий оператор відправляє за кордон на вказану адресу. Термін міжнародної доставки – близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.

Раніше громадянам пояснили, чому неможливо здійснити онлайн обмін деяких посвідчень водія.

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