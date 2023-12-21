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  1. В Украине

Украинцы теперь могут заказать удостоверение водителя с доставкой еще до восьми стран

14:35, 21 декабря 2023
Водители могут обменивать удостоверения с доставкой в 12 стран.
Украинцы теперь могут заказать удостоверение водителя с доставкой еще до восьми стран
Источник фото: hsc.gov.ua
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Теперь заказать доставку удостоверения водителя украинцы могут в Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию и Эстонию. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

До этого услуга была доступна только в четырех европейских странах, а именно в Польше, Чехии, Германии, Италии.

Заказ удостоверения водителя за границу доступен в Кабинете водителя. Этой опцией могут воспользоваться те водители, которые:

  • хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года,
  • потеряли или повредили удостоверение,
  • изменили персональные данные.

Для заказа международной доставки необходимо войти в Кабинет водителя. После авторизации выполнить следующие действия:

  • указать причину обмена удостоверения;
  • выбрать международную доставку;
  • ввести адрес получения заказа;
  • оплатить услугу.

Заявку обрабатывает сервисный центр МВД. После изготовления удостоверения водителя, готовый документ ГП «ИНФОТЕХ» передает Укрпочте. А почтовый оператор отправляет за границу по указанному адресу. Срок международной доставки – около 15 дней.

Ориентировочная стоимость удостоверения водителя – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.

Ранее гражданам объяснили, почему невозможно совершить онлайн обмен некоторых удостоверений водителя.

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