Украинцы теперь могут заказать удостоверение водителя с доставкой еще до восьми стран

Теперь заказать доставку удостоверения водителя украинцы могут в Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию и Эстонию. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
До этого услуга была доступна только в четырех европейских странах, а именно в Польше, Чехии, Германии, Италии.
Заказ удостоверения водителя за границу доступен в Кабинете водителя. Этой опцией могут воспользоваться те водители, которые:
- хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года,
- потеряли или повредили удостоверение,
- изменили персональные данные.
Для заказа международной доставки необходимо войти в Кабинет водителя. После авторизации выполнить следующие действия:
- указать причину обмена удостоверения;
- выбрать международную доставку;
- ввести адрес получения заказа;
- оплатить услугу.
Заявку обрабатывает сервисный центр МВД. После изготовления удостоверения водителя, готовый документ ГП «ИНФОТЕХ» передает Укрпочте. А почтовый оператор отправляет за границу по указанному адресу. Срок международной доставки – около 15 дней.
Ориентировочная стоимость удостоверения водителя – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.
Ранее гражданам объяснили, почему невозможно совершить онлайн обмен некоторых удостоверений водителя.
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