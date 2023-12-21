Украинцы теперь могут заказать удостоверение водителя с доставкой еще до восьми стран

Водители могут обменивать удостоверения с доставкой в 12 стран.

Источник фото: hsc.gov.ua

Теперь заказать доставку удостоверения водителя украинцы могут в Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию и Эстонию. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

До этого услуга была доступна только в четырех европейских странах, а именно в Польше, Чехии, Германии, Италии.

Заказ удостоверения водителя за границу доступен в Кабинете водителя. Этой опцией могут воспользоваться те водители, которые:

хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года,

потеряли или повредили удостоверение,

изменили персональные данные.

Для заказа международной доставки необходимо войти в Кабинет водителя. После авторизации выполнить следующие действия:

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

Заявку обрабатывает сервисный центр МВД. После изготовления удостоверения водителя, готовый документ ГП «ИНФОТЕХ» передает Укрпочте. А почтовый оператор отправляет за границу по указанному адресу. Срок международной доставки – около 15 дней.

Ориентировочная стоимость удостоверения водителя – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.

Ранее гражданам объяснили, почему невозможно совершить онлайн обмен некоторых удостоверений водителя.

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