Суд в США отменил приговор мужчине, который 48 лет провел в тюрьме за убийство

Теперь 71-летний мужчина может рассчитывать на компенсацию в размере 175 000 долларов, но тут тоже есть нюанс.

Фото: nypost.com

Судья американского штата Оклахома вынес решение об отмене приговора Глинну Симмонсу, который отсидел за решеткой 48 лет за убийство, к которому был непричастен, передает телеканал NBC News.

Как отмечает издание, в 1975 году адвокаты Симмонса не предоставили суду ключевую улику, потому мужчина был осужден.

«На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму не было совершено Симмонсом», – сказано в решении судьи.

Постановление суда дает Симмонсу право на компенсацию в размере до 175 000 долларов от штата за неправомерное осуждение и открывает возможность для федерального иска против Оклахома-Сити и правоохранительных органов, участвовавших в аресте и осуждении Симмонса, заявил адвокат Джо Норвуд.

Компенсация, однако, вероятно, произойдет через несколько лет, добавил Норвуд. Симмонс в настоящее время живет на пожертвования, проходя курс лечения от рака, который был обнаружен после его освобождения из тюрьмы.

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