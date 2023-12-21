Суд у США скасував вирок чоловіку, який 48 років провів у в'язниці за вбивство

Суддя американського штату Оклахома виніс рішення про відміну вироку Глінну Сіммонсу, який відсидів за ґратами 48 років за вбивство, до якого був непричетний, передає телеканал NBC News.
Як зазначає видання, у 1975 році адвокати Сіммонса не надали суду ключового доказу, тому чоловіка було засуджено.
«На підставі чітких та переконливих доказів суд приходить до висновку, що злочин, за який Сіммонс був засуджений і відправлений до в'язниці не був скоєний Сіммонсом», – сказано у рішенні судді.
Постанова суду дає Сіммонсу право на компенсацію в розмірі до 175 000 доларів від штату за неправомірне засудження і відкриває можливість для федерального позову проти Оклахома-Сіті та правоохоронних органів, які брали участь в арешті та засудженні Сіммонса, заявив адвокат Джо Норвуд.
Проте компенсація, ймовірно, відбудеться через кілька років, додав Норвуд. Сіммонс в даний час живе на пожертвування, проходячи курс лікування від раку, який був виявлений після його звільнення з в'язниці.
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