УАФ застосувала санкції щодо суддів, які використовували недержавну мову під час матчів Української прем'єр-ліги

Поки йдеться про дисциплінарні санкції у вигляді попередження.

Українська асоціація футболу застосувала санкції щодо суддів, які використовували недержавну мову під час футбольних матчів Української прем'єр-ліги. Про це йдеться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена Тараса Креміня.

Мова йде про дисциплінарні санкції у вигляді попередження.

Також в Асоціації зазначили, що голова Комітету арбітрів УАФ Лучіано Лучі жорстко застеріг арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів та спостерігачів арбітражу УПЛ щодо неприпустимості використання недержавної мови на футбольних матчах та вкотре попередив про необхідність суворого дотримання мовного законодавства.

У випадку недотривання вимог до порушників будуть застосовувати, окрім санкцій і штрафів, передбачених законодавством, власні дисциплінарні заходи. Йдеться про тимчасове "відсторонення від проведення матчів та направлення відповідної заяви до Комітету Етики та Чесної гри УАФ", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з частинами першою та другою статті 34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Спеціальні іншомовні терміни, що вживаються в окремих видах спорту, можуть використовуватися без перекладу.

Інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивного заходу виконуються державною мовою. Під час міжнародних заходів такі оголошення можуть дублюватися іншими мовами.

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