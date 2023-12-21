УАФ применила санкции в отношении судей, которые использовали негосударственный язык во время матчей Украинской премьер-лиги

Пока речь идет о дисциплинарных санкциях в виде предупреждения.

Украинская ассоциация футбола применила санкции в отношении судей, использовавших негосударственный язык во время футбольных матчей Украинской премьер-лиги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена Тараса Кременя.

Речь идет о дисциплинарных санкциях в виде предупреждения.

Также в Ассоциации отметили, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучиано Лучи жестко предостерег арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.

В случае несоблюдения требований к нарушителям будут применяться кроме санкций и штрафов, предусмотренных законодательством, собственные дисциплинарные меры. Речь идет о временном "отстранении от проведения матчей и направлении соответствующего заявления в Комитет Этики и Честной игры УАФ", сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно частям первой и второй статьи 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Специальные иноязычные термины, употребляемые в отдельных видах спорта, могут использоваться без перевода.

Информационные и другие объявления при проведении спортивного мероприятия выполняются на государственном языке. При международных мероприятиях такие объявления могут дублироваться на других языках.

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