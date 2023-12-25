Украинцы за границей без постановки на военный учет не смогут выдать доверенность на продажу или дарование имущества, - проект закона

Уклонистов могут лишить права заверять юридические документы и заставят пройти повторную идентификацию, - член Комитета по вопросам нацбезопасности о законопроекте.

Фото: ВР

Мужчины, которые находятся за границей, и должны встать на военный учет, но не стали, будут значительно ограничены в правах. Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, цитирует его Украина молодая.

«Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть, если просроченный паспорт, никто новый не предоставит.

Не будут предоставлять консульские услуги в виде поручения, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-то подарить и тому подобное. Следующее – банк. Банк спросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно военный учет. Это значит, что могут отключиться даже банковские карты», – рассказал Ивченко.

По его словам, соответствующий законопроект будет представлен уже в январе, а именно, в первые дни заседания парламента.

Предполагается, что военнообязанные выехавшие за границу мужчины будут проходить идентификацию. После ее успешного прохождения они могут получать повестки.

Мужчины сами будут решать, возвращаться ли им в Украину и выполнять ли закон.

Автор: Наталья Мамченко

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