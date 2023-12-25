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  1. В Украине

Перед Рождеством на украинской границе зафиксирован пик пассажиропотока

16:14, 25 декабря 2023
Более 141,5 тысяч человек прошли через украинскую границу в предрождественскую субботу.
Перед Рождеством на украинской границе зафиксирован пик пассажиропотока
Источник фото: ГПСУ
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В предрождественскую субботу на украинских границах зафиксировали значительный пик пассажиропотока. В течение предрождественской недели более 750 тысяч человек пересекли границу Украины, из них более 394 тысяч - въехали в страну. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

23 декабря зафиксировано более 141,5 тысяч человек, из которых почти 80 тысяч прошли через украинско-польскую границу. Это один из самых больших показателей пассажиропотока с момента начала полномасштабного конфликта.

Хотя непосредственно перед Рождеством пассажиропоток сократился, он все еще остается на высоком уровне. 24 декабря 2023 года на границе было оформлено более 111 тысяч человек, из которых более 66 тысяч - въехали в страну.

Наибольший поток пассажиров зафиксирован на границе с Польшей. Для путешественников рекомендуется выбирать маршруты через менее загруженные пункты пропуска.

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