В Киевской области мужчина изнасиловал 12-летнюю падчерицу: как его наказали

Горе-отчим напал на ребенка, пока его мамы не было дома.

В Киевской области к 12 годам лишения свободы приговорен злоумышленник за сексуальное насилие над малолетней падчерицей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отчим 12-летней девочки, пользуясь отсутствием ее матери, находясь в квартире в Деснянском районе, пытался вступить с ней в половой акт против ее воли.

Ребенок пытался сопротивляться и не давал возможности закончить преступление. Однако злоумышленник, преодолев сопротивление девочки, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину.

В результате принципиальной позиции прокурора и наличия убедительных доказательств, предоставленных стороной обвинения, преступник признан виновным в совершенных преступлениях и приговорен к 12 годам заключения. До того, как приговор станет окончательным и законным, суд решил оставить обвиняемого под стражей.

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