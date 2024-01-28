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  1. В мире

Компания Hyundai продала автозаводы в россии

14:53, 28 января 2024
В декабре Hyundai Motor заявила, что планирует продать свои российские активы за 10 000 рублей.
Компания Hyundai продала автозаводы в россии
Источник фото: REUTERS / Andrew Kelly
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Компания Hyundai объявила о подписании соглашения о продаже двух своих заводов в россии, что делает южнокорейскую компанию последним мировым автопроизводителем, оставившим рф с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает «Reuters».

Новым владельцем завода Hyundai в Каменке и бывшего завода GM в Шушарах возле Санкт-Петербурга, купленного Hyundai в 2020 году, стала российская компания «Арт-Финанс».

В декабре Hyundai Motor заявила, что планирует продать свои российские активы за 10 000 рублей ($111,69), понеся убытки в размере 287 млрд вон ($214,7 млн). Производство на главном заводе компании было приостановлено в марте 2022 года.

Также мы писали, что японский производитель шин Bridgestone продает свои активы в рф.

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