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  1. В Украине

lifecell просит суд обязать Vodafone отказаться от услуги «Сохранение номера»

10:37, 28 января 2024
Суд принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу.
lifecell просит суд обязать Vodafone отказаться от услуги «Сохранение номера»
Источник фото: коллаж 24 Канала
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Компания lifecell подала иск в Хозяйственный суд Киева на компанию «Vodafone Украина» через услугу «Сохранение номера». Об этом говорится в постановлении суда об открытии производства по делу, пишет «Forbes».

По данным издания, ООО «Лайфселл» обратилось с иском в суд, в котором просит обязать ПАО «ВФ Украина» прекратить предоставление услуг «Сохранение номера».

lifecell считает, что данная услуга противоречит требованиям действующего законодательства, нарушает право на предоставление электронных коммуникационных услуг и право на получение прибыли.

Суд принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу. Подготовительное заседание назначено на 5 февраля 2024 года.

Как мы писали, АМКУ вернул французской компании заявление на покупку lifecell.

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