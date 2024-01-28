Apple позволит пользователям в ЕС загружать приложения не только с AppStore

С марта пользователи смогут загружать приложения из посторонних магазинов, а не только из AppStore.

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Пользователи в Европейском Союзе могут загружать приложения из посторонних магазинов, а не только с AppStore. Также компания Apple расширит выбор браузеров – пользователи смогут отказаться от фирменного Safari и выбрать другой. Такое решение было принято через закон ЕС о цифровых рынках. Новые возможности станут доступны пользователям в 27 странах ЕС с марта 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) был принят весной 2022 года. DMA направлен на обеспечение того, чтобы цифровые рынки оставались открытыми и конкурентоспособными.

Apple введет средства защиты, включая нотариальное удостоверение приложений для iOS, авторизацию для разработчиков и раскрытие информации об альтернативных платежах, чтобы уменьшить риски и обеспечить наилучший и безопасный опыт для пользователей в ЕС.

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