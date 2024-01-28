У 2023 році українці завезли більше 28 тисяч вживаних легковиків із США: ТОП-5 моделей

Середній вік завезених автомобілів становить 6 років.

Джерело фото: Skyler Smith / Unsplash

Впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США, що становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто. Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Так, за інформацією аналітиків, середній вік автомобілів становить 6 років.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) належить машинам з бензиновими двигунами. Третина - це електромобілі. По 7% припало на дизельні та гібридні авто, а автівкам з ГБО належить 6%.

До ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

TESLA Model 3 - 3187 од.;

TESLA Model Y - 1807 од.;

FORD Escape - 1729 од.;

JEEP Cherokee - 1614 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 1573 од.

Також ми писали, що у 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі.

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