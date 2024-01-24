У 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців.

Джерело фото: Pontus Jerand Wernhammar / Unsplash

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Американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великобританії) за даними Dataforce. Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Так, впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав перше місце один раз.

ТОП – 10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:

Tesla Model Y - 254822 од.;

Dacia Sandero - 235893 од.;

VW T-Roc - 206438 од.;

Renault Clio - 202942 од.;

Peugeot 208 - 194376 од.;

Opel Corsa - 188662 од.;

VW Golf - 184279 од.;

Toyota Yaris Cross - 176685 од.;

VW Tiguan - 174267 од.;

Skoda Octavia - 161784 од.

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