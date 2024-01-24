У 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

Американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великобританії) за даними Dataforce. Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Так, впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців.
Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав перше місце один раз.
ТОП – 10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі:
Tesla Model Y - 254822 од.;
Dacia Sandero - 235893 од.;
VW T-Roc - 206438 од.;
Renault Clio - 202942 од.;
Peugeot 208 - 194376 од.;
Opel Corsa - 188662 од.;
VW Golf - 184279 од.;
Toyota Yaris Cross - 176685 од.;
VW Tiguan - 174267 од.;
Skoda Octavia - 161784 од.
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