Дмитро Лубінець заявив, що інформація про нібито загибель українських полонених на літаку Іл-76 перевіряється

Дмитро Лубінець закликав українців не робити передчасних висновків і заявив, що деталі будуть обов'язково надані суспільству.

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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з'ясовує деталі події та аналізує отриману інформацію щодо падіння російського Іл-76 у Білгородської області рф.

Омбудсмен зазначив, що нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені.

"Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з’ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію", — повідомив він у Телеграм.

Лубінець закликав представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. А також попросив не розповсюджувати недостовірну інформацію.

"Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи рф може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації. Детальніша інформація буде надана згодом", — додав омбудсмен.

Нагадаємо, що Корочанскому районі Білгородської області рф впав Іл-76. У рф поширили інформацію про те, що нібито на борту літака перебували "українські військовополонені".

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що всю інформацію по Іл-76 збирають та аналізують.

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