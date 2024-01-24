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  1. В Украине

Дмитрий Лубинец заявил, что информация о якобы гибели украинских пленных на самолете Ил-76 проверяется

13:28, 24 января 2024
Дмитрий Лубинец призвал украинцев не делать досрочных выводов и заявил, что детали будут обязательно предоставлены обществу.
Дмитрий Лубинец заявил, что информация о якобы гибели украинских пленных на самолете Ил-76 проверяется
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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выясняет детали происшествия и анализирует полученную информацию о падении российского Ил-76 в Белгородской области рф.

Омбудсмен отметил, что недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные.

"В настоящее время я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию", — сообщил он в Телеграм.

Лубинец призвал представителей СМИ и граждан Украины не делать досрочных выводов и доверять только официальным источникам. А также попросил не распространять недостоверную информацию.

"Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасные методы рф может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", - добавил омбудсмен.

Напомним, что в Короченском районе Белгородской области рф упал Ил-76. В россии распространили информацию о том, что якобы на борту самолета находились "украинские военнопленные".

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что всю информацию по Ил-76 собирают и анализируют.

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