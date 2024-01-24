ЕС создаст Управление по искусственному интеллекту

Комиссия ЕС готовит создание офиса ИИ.

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Еврокомиссия планирует принять решение о создании управления по искусственному интеллекту (ИИ). Новый орган будет контролировать модели и системы ИИ общего назначения. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на проект соответствующего документа.

Управление по искусственному интеллекту будет играть ключевую роль в архитектуре правоприменения Закона об искусственном интеллекте, знакового закона ЕС о регулировании искусственного интеллекта, который должен быть официально принят в ближайшие недели на основе политического соглашения, заключенного в декабре.

Идея создать Офис по искусственному интеллекту, который централизовал бы контроль за соблюдением правил относительно искусственного интеллекта, возникла в Европейском парламенте.

Управление по искусственному интеллекту будет играть прежде всего вспомогательную роль в том, что касается соблюдения правил относительно систем искусственного интеллекта, поскольку основная часть полномочий будет принадлежать национальным органам власти. Однако Офису было поручено следить за моделями и системами ИИ общего назначения (GPAI), наиболее мощными типами ИИ на сегодняшний день.

Соглашение по Закону об искусственном интеллекте предусматривает многоуровневый подход к моделям GPAI, чтобы отличить те, которые могут вызвать системный риск для общества, от других. Офис искусственного интеллекта должен разработать методологии и контрольные показатели для оценки возможностей GPAI.

Новый орган ЕС будет иметь значительную свободу действий по расследованию возможных нарушений правил, связанных с GPAI, путем сбора жалоб и предупреждений, выдачи запросов на документы, проведения оценок и запросов по смягчению или других принудительных мер.

Офис также будет координировать выполнение Закона об искусственном интеллекте в отношении систем искусственного интеллекта, которые уже охватываются другим законодательством ЕС, например системы рекомендаций социальных сетей в соответствии с Законом о цифровых услугах и алгоритмы рейтинга поисковых систем в соответствии с Законом о цифровых рынках.

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