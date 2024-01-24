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  1. У світі

ЄС створить Управління зі штучного інтелекту

16:33, 24 січня 2024
Комісія ЄС готує створення офісу ШІ.
ЄС створить Управління зі штучного інтелекту
Джерело фото: Mojahid Mottakin / Unsplash
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Єврокомісія планує ухвалити рішення про створення Управління зі штучного інтелекту (ШІ). Новий орган контролюватиме моделі та системи ШІ загального призначення. Про це пише Euractiv з посиланням на проєкт відповідного документа.

Управління зі штучного інтелекту відіграватиме ключову роль в архітектурі правозастосування Закону про штучний інтелект, знакового закону ЄС про регулювання штучного інтелекту, який має бути офіційно прийнятий найближчими тижнями на основі політичної угоди, укладеної в грудні.

Ідея створити Офіс з штучного інтелекту, який би централізував контроль за виконанням правил щодо штучного інтелекту, виникла в Європейському парламенті.

Управління зі штучного інтелекту відіграватиме насамперед допоміжну роль у тому, що стосується дотримання правил щодо систем штучного інтелекту, оскільки основна частина повноважень належатиме національним органам влади. Однак Офісу було доручено стежити за моделями та системами ШІ загального призначення (GPAI), найпотужнішими типами ШІ на сьогодні.

Угода щодо Закону про штучний інтелект передбачає багаторівневий підхід до моделей GPAI, щоб відрізнити ті, які можуть спричинити системний ризик для суспільства, від інших. Офіс штучного інтелекту має розробити методології та контрольні показники для оцінки можливостей моделей GPAI.

Новий орган ЄС буде мати значну свободу дій для розслідування можливих порушень правил, пов’язаних із GPAI, шляхом збору скарг і попереджень, видачі запитів на документи, проведення оцінок і запитів щодо пом’якшення чи інших примусових заходів.

Офіс також координуватиме виконання Закону про штучний інтелект щодо систем штучного інтелекту, які вже охоплюються іншим законодавством ЄС, як-от системи рекомендацій соціальних мереж відповідно до Закону про цифрові послуги та алгоритми рейтингу пошукових систем відповідно до Закону про цифрові ринки.

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