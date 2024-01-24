У Києві водій пошкодив одразу 6 припаркованих автівок

Водій автомобіля Toyota скоїв наїзд на припарковані автомобілі Seat, Ford, KIA, Chevrolet, Peugeot та ВАЗ.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

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У вівторок, 23 січня, до Патрульної поліції Києва надійшло повідомлення про про автопригоду на вулиці Деміївській.

Прибувши на місце, інспектори виявили транспортний засіб Toyota, водій якого скоїв наїзд на припарковані автомобілі Seat, Ford, KIA, Chevrolet, Peugeot та ВАЗ.

«Під час спілкування з керманичем охоронці порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин від проходження огляду на стан сп'яніння категорично відмовився», - сказано у повідомленні.

Так, поліцейські відсторонили чоловіка від керування та склали на нього протоколи:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП)

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння) КУпАП.

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