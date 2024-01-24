В Киеве водитель повредил сразу 6 припаркованных автомобилей

Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на припаркованные автомобили Seat, Ford, KIA, Chevrolet, Peugeot и ВАЗ.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

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Во вторник, 23 января, в Патрульную полицию Киева поступило сообщение об автопроисшествии на улице Демеевской.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили транспортное средство Toyota, водитель которого совершил наезд на припаркованные автомобили Seat, Ford, KIA, Chevrolet, Peugeot и ВАЗ.

«Во время общения с водителем охранники порядка обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Гражданин от прохождения осмотра на состояние опьянения категорически отказался», - сказано в сообщении.

Так, полицейские отстранили мужчину от управления и составили на него протоколы:

по ст. 124 (Нарушение ПДД, что повлекло к ДТП)

по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

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