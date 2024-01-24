В рф упал военный самолет Ил-76: момент падения попал на видео

Инцидент произошел в Белгородской области.

В среду, 24 января, в россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. Происшествие произошло в Белгородской области. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Местные власти заявили, что падение военного самолета Ил-76 произошло в Корочанском районе.

По данным СМИ, всего на борту было 63 человека, они погибли.

Также в сети публикуют видео момента инцидента.

Приблизительная стоимость упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 $27 млн.

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