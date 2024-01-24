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Правоохранители должны воздерживаться от обысков, задержаний и блокировок счетов предпринимателей, — Юлия Свириденко объяснила решение СНБО

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в соответствии с решением СНБО проверки бизнеса будут ограничены, а правоохранительные органы должны три месяца воздерживаться от обысков, задержаний и блокирования счетов.

Классификация должностей государственной службы в судах и в органах судебной власти привела к путанице – РСУ и ГСА

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы считают, что некоторые суды небрежно подошли к проведению классификации должностей госслужбы.

На главу НАПК претендует экс-сотрудница НАПК Ирина Мостовая, компания которой консультировала Укравтодор по коррупционным рискам

От тендеров на консультации по оценке коррупционных рисков в Укравтодоре до кандидата на председателя НАПК, - что известно о кандидате на главу НАПК Ирине Мостовой.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

Является ли уважительной причиной пропуска срока на апелляционное обжалование заключение с защитником договора после оглашения судебного решения, - позиция Верховного Суда

Защитник утверждал, что срок апелляционного обжалования определения суда первой инстанции он пропустил по уважительной причине, поскольку договор о предоставлении правовой помощи был заключен с ним через пять дней после постановления судебного решения.

  1. В мире

В рф упал военный самолет Ил-76: момент падения попал на видео

11:18, 24 января 2024
Инцидент произошел в Белгородской области.
В рф упал военный самолет Ил-76: момент падения попал на видео
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В среду, 24 января, в россии упал военно-транспортный самолет Ил-76. Происшествие произошло в Белгородской области. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Местные власти заявили, что падение военного самолета Ил-76 произошло в Корочанском районе.

По данным СМИ, всего на борту было 63 человека, они погибли.

Также в сети публикуют видео момента инцидента.

Приблизительная стоимость упавшего в Белгородской области самолета Ил-76 $27 млн.

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