Украина хочет провести общий форум оборонных индустрий со странами Балтии

Рустем Умеров во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом предложил провести совместный оборонный форум Украины и стран Балтии.

Источник фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом во время его визита в Киев и проинформировал его о текущей ситуации на фронте, выразил благодарность за непоколебимую поддержку Украины, а также предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.

«К участию в форуме будут приглашены представители правительств, военной индустрии, а также инвесторы, которых мы должны убедить, что это удачные инвестиции, которые будут иметь высокий уровень капитализации», - сказал Умеров.

Габриелюс Ландсбергис отметил, что Литва заинтересована в изучении военного опыта Украины в отпоре российской агрессии, а также в углублении кооперации в сфере передовых военных технологий.

«Мы очень ценим то, что находясь в состоянии войны, вы находите возможности делиться с нами опытом и предлагать вашу помощь Литве. Мы продолжим тренировать ваших солдат, но мы в свою очередь нуждаемся в обучении наших генералов», - отметил Габриелюс Ландсбергис.

Источник фото: Минобороны

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