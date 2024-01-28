Доставка удостоверения водителя стала доступна для украинцев в еще пяти странах

Международная доставка удостоверения водителя доступна уже в 17 странах.

Источник фото: hsc.gov.ua

Украинцы в еще пяти странах могут оформить доставку удостоверения водителя. Всего услуга доступна в 17 странах. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, услуга доставки удостоверения теперь доступна в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии.

Игорь Клименко уточнил, что за почти 3 месяца от введения сервиса было получено около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше.

Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка производится в сроки около 15 дней.

«Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за границей, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна», - отметил министр.

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