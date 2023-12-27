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У 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка: що відомо

07:30, 27 грудня 2023
Нові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів обіцяють зробити більш захищеними від підробок.
У 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка: що відомо
Джерело фото: ГСЦ МВС
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Головний сервісний центр МВС анонсував випуск водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу нового зразка.

Як повідомили в ГСЦ МВС, запровадження посвідчень водія нового зразка має на меті значно ускладнити можливість виготовлення підроблених водійських прав.   

Від водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу діючого зразка, нові водійські права та свідоцтва будуть відрізнятися додатковими елементами захисту.

Бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів матимуть  спеціальне захисне маркування, а також QR-код у правому нижньому куті.

QR-код міститиме посилання на електронний сервіс ГСЦ з online перевірки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Як повідомили у ГСЦ, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів діючого зразка, сервісні центри МВС будуть видавати до їх повного витрачення.

Нові документи з посиленими елементами захисту планується видавати не пізніше 1 серпня 2024  року.

При цьому у ГСЦ зазначили, що вартість, а також строк дії нових посвідчень водія не зміняться. Також у водіїв не буде необхідності обмінювати свої діючі водійські права та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів на нові документи.

Зазначимо, що відповідні зміни у зовнішньому вигляді бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Кабінет Міністрів затвердив 22 грудня 2023 року.  

Нагадаємо, що бланки водійських посвідчень діючого зразка були запроваджені у 2021 році. В цілому з 1991 року в Україні зразки бланків водійських посвідчень змінювалися щонайменше десять разів. Особливо активно нові зразки посвідчень водія запроваджувалися з 2011 по 2021 роки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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