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  1. Суспільство

Землю накрила магнітна буря, яка триватиме два дні

07:19, 27 грудня 2023
Магнітна буря почалася 27 грудня.
Землю накрила магнітна буря, яка триватиме два дні
Фото: napensii.ua
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Спеціалісти зафіксували на Сонці множинні спалахи, через які на Землі очікується магнітна буря, передає The Watchers.

Множинні спалахи класу М були зареєстровані 24 грудня.

Як повідомляє портал Meteoagent, 27 грудня Землю накрила магнітна буря, яка триватиме до 28 грудня включно. Її К-індекс досягне позначки 4.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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