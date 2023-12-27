Землю накрила магнітна буря, яка триватиме два дні

Спеціалісти зафіксували на Сонці множинні спалахи, через які на Землі очікується магнітна буря, передає The Watchers.
Множинні спалахи класу М були зареєстровані 24 грудня.
Як повідомляє портал Meteoagent, 27 грудня Землю накрила магнітна буря, яка триватиме до 28 грудня включно. Її К-індекс досягне позначки 4.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.
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