Землю накрила магнітна буря, яка триватиме два дні

Магнітна буря почалася 27 грудня.

Фото: napensii.ua

Спеціалісти зафіксували на Сонці множинні спалахи, через які на Землі очікується магнітна буря, передає The Watchers.

Множинні спалахи класу М були зареєстровані 24 грудня.

Як повідомляє портал Meteoagent, 27 грудня Землю накрила магнітна буря, яка триватиме до 28 грудня включно. Її К-індекс досягне позначки 4.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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